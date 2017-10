Gloria Estefan complimenteert Nederlandse cast van musical over haar leven

''Het was briljant'', zei Gloria Estefan na afloop van de galapremière in het Beatrix Theater in Utrecht. "We zijn zeer onder de indruk. Ze hebben het geweldig gedaan", sprak ze over de hoofdrolspelers Jim Bakkum en Vajèn van den Bosch.

On Your Feet! bevat bekende nummers van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Onder meer hits als Conga, Rhythm is Gonna Get You en Get On Your Feet komen voorbij, net als Anything for You.

Hits

''Ik zong de hits tijdens de show mee in mijn hoofd. Het was moeilijk om stil te blijven zitten'', zei de zangeres. "We zijn heel trots, want we weten hoeveel werk dit iedereen heeft gekost", vulde echtgenoot Emilio haar aan. "Het is meer dan een Amerikaans verhaal. Ik hoop dat ons verhaal mensen over de hele wereld inspireert."

Gloria en Emilio Estefan kregen bij binnenkomst een staande ovatie van de vijftienhonderd toeschouwers, onder wie veel bekende Nederlanders. Tijdens de toegift danste het showbizzkoppel mee met de cast op het podium en genoot het van het slotapplaus. Emilio: "Het zijn professionals, we hebben niets te klagen. Het was fantastisch."

Nederlands

Dat de dialogen in het Nederlands waren deerde haar niet, zei Gloria. ''Ik ken het script van voor naar achter." Ze herinnert zich nog goed dat de hit Conga werd geboren in club Cartouche in Utrecht, in 1984. "Het Nederlandse publiek wilde meer, dus we besloten de conga's erbij te pakken. Achter de schermen schreven we het nummer. Zonder Utrecht geen Conga, de cirkel is rond.''

Gloria Estefan sprak Bakkum en Van den Bosch voorafgaande aan de show moed in. "Het laatste wat ik wilde is ze met een sentimentele speech emotioneel te maken, zo vlak voor de show. Ik heb ze wel verteld dat we zeer vereerd waren. En dat we veel respect voor ze hebben, voor de manier waarop ze ons levensverhaal vertellen."

De Nederlandse versie van On Your Feet! Is de eerste internationale bewerking van de musical die sinds oktober 2015 te zien was op Broadway in New York en momenteel toert door de Verenigde Staten.