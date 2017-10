Dochter Jan Kruis maakt nieuwe tekeningen voor Sint Pannekoek

Dit artwork mogen organisaties, studentenverenigingen of kerken die het populaire feest eind november gaan vieren, gratis gebruiken.

Dat heeft John Croezen zondag namens de familie Kruis en de twee belangrijkste Sint Pannekoek-organisaties gemeld. Het wordt de eerste maal sinds het overlijden van Kruis dat het nationale feest wordt gevierd. Kruis introduceerde het fictieve Rotterdamse festijn in 1986 in zijn wekelijkse strip Jan, Jans en de Kinderen.

Sindsdien is het feest een heel eigen leven gaan leiden; elk jaar eten zeker tienduizenden Nederlanders op 29 november pannenkoeken en begroeten de heer des huizes met een pannenkoek op hun hoofd. Het feest werd in eerste instantie vooral in kerken en bij studentenverenigingen gevierd. Maar afgelopen jaren plaatsten op 29 november vele tienduizenden mensen een foto met een pannenkoek op het hoofd op sociale media.

Legende

In de strip in kwestie heeft Catootje zin in pannenkoeken. Daarom verzint opa dat het een oude Rotterdamse traditie is om op 29 november dit gerecht te eten.

De tekenaar verzon vorig jaar ook de legende van Sint Pannekoek, waarin hij de ontstaansgeschiedenis van het van oorsprong katholieke feest uit de doeken doet. Dit verhaal gaat zijn dochter Andrea nu opnieuw vormgeven en ook uitbouwen.

Het nieuwe artwork moet half november beschikbaar zijn, voorspelt Croezen.