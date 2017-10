Fiddler on the Roof-regisseur afwezig bij première na beschuldigingen intimidatie

De Volkskrant meldt dat de regisseur zijn voorstelling afrondt en op 2 november voor het laatst aanwezig zal zijn. Hij zal de galapremière van de musical, waarin Thomas Acda de hoofdrol speelt, niet bijwonen in het DeLaMar-Theater.

In navolging van de beschuldigingen van seksuele intimidatie en -misbruik aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein, kwamen ook in Nederland dergelijke verhalen naar buiten. Onder meer acteur Jappe Claes werd hierdoor op non-actief gezet bij Het Nationale Theater, waarna ook eerdere beschuldigingen aan het adres van Weissman weer onder de aandacht kwamen.

In 2015 meldde De Volkskrant dat de regisseur in de jaren tachtig verschillende affaires zou hebben gehad met studentes. Onder meer actrice Michelle Courtens bracht onlangs in navolging van het Weinstein-schandaal haar verhaal over Weissman naar buiten, waarop artiesten als Karin Bloemen en scriptschrijver Dick van den Heuvel de actie #ikweiger startten. Zij riepen collega's op om uit protest niet naar de première van Fiddler on the Roof te gaan.

Besluit

Producent de Theateralliantie heeft hierop besloten om Weissman niet bij de première aanwezig te laten zijn. "De Theateralliantie en gedelegeerd producent Stage Entertainment zijn sterk gekant tegen welke vorm van seksuele intimidatie dan ook, laat dat duidelijk zijn", zegt directeur Edwin van Balken.

Volgens de directeur werkt de Theateralliantie intern en extern met vertrouwenspersonen en is er "geen enkele aanleiding te veronderstellen dat Weissman zich tijdens zijn werk bij ons aan dat soort zaken schuldig heeft gemaakt".