Het idee is ontstaan omdat het Evoluon sinds kort in de etalage staat. Philips wil het beeldbepalende gebouw verkopen.

Het Evoluon werd in de jaren zestig gebouwd in opdracht van Philips. Het was tot 1989 open als techniek- en wetenschapsmuseum. Tegenwoordig is het rijksmonument in gebruik als congresruimte en evenementenlocatie.

In het zuiden van Nederland is tot dusver geen enkel rijksmuseum te vinden.