Michel van Egmond blij dat drie sportboeken kans maken op NS Publieksprijs

"Het geeft aan dat sportboeken op dit moment populair zijn." Van Egmond dingt mee met zijn boek De Wereld volgens Gijp. De andere sportboeken zijn Thomas Dekker van Thijs Zonneveld en Mijn Verhaal, de door Jaap de Groot opgetekende autobiografie van Johan Cruijff.

Van Egmond won de prijs twee keer eerder, in 2013 en 2014 met de titels Gijp en Kieft.

"In de interviews na het ontvangen van die eerste NS Publieksprijs werd mij gevraagd: 'Hoe voelt het nou om tussen echte schrijvers te zitten?’ Sommige mensen vinden dat je geen echte schrijver bent als je over sport schrijft. Ik zie dat verschil niet."

Tommy Wieringa

Collega-auteur Tommy Wieiringa maakte in 2013 ook kans op de prijs, maar zag hem in een speciale uitzending van De Wereld Draait Door aan zich voorbijgaan. De schrijver reageerde furieus nadat Gijp-uitgever Johan Derksen in een videoboodschap had verkondigd geen interesse te hebben om zich onder de genodigden van het programma te begeven.

Veel kijkers dachten dat Wieringa’s kritiek ook betrekking had op het boek Gijp, maar dat is volgens Van Egmond een misvatting.

"Wieringa heeft nooit iets over mij gezegd. Iedereen had een uitgever bij zich, behalve ik want Johan had geen zin om in dat programma te zitten. Ze hadden een filmpje met hem opgenomen waarin hij zei dat hij niet bij 'al die engnekken' wilde zitten. Gewoon typisch Johan. Wieringa had kennelijk nog nooit naar hem gekeken, want die werd helemaal gek."

Geholpen

Na afloop werd Van Egmond, wiens nieuwe boek Deal (over zaakwaarnemer Rob Jansen) binnenkort verschijnt, 'vriendelijk' door Wieringa gefeliciteerd. "Hij heeft me indirect enorm geholpen, want er kwam iets op gang bij het publiek. Maar mensen mogen alles roepen over mijn boeken, vind ik prima. Daar zit ik helemaal niet mee."

De andere boeken die voor de NS Publieksprijs genomineerd werden zijn Judas van Astrid Holleeder, Huidpijn van Saskia Noort en Geert Maks Reizen zonder John. Lezers kunnen tot en met 22 november op hun favoriete boek stemmen.