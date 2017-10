'Unieke' foto's van John Lennon te zien in Beatles-museum

Het gaat om 26 negatieven van foto's die in 1970 zijn gemaakt. Volgens veilingmeester Darren Julien kunnen ze 10.000 pond waard zijn.

De eigenaar vond de negatieven pas onlangs in een oude kast. Daar moeten ze volgens eigen zeggen zeker dertig jaar hebben gelegen. Van wie de negatieven zijn, maakte het museum niet bekend.

Kort haar

De foto’s zijn gemaakt in februari 1970. The Beatles waren verwikkeld in een juridische strijd over het beëindigen van de band en Lennon had net Instant Karma uitgebracht, zijn derde single.

Het gaat om een serie portretten. Het is niet duidelijk waarvoor ze zijn gemaakt. Lennon heeft kort haar. Hij had zijn lange haren niet lang voordat de foto’s waren genomen af laten knippen voor een vredescampagne.

Dat de negatieven veel waard zijn komt volgens Julien omdat het zelden voorkomt dat er nog nooit gepubliceerde foto’s van de ex-Beatle opduiken. De foto's zijn vanaf november te zien in het museum. Komend jaar gaan ze onder de hamer.