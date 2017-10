Prijs voor publicatie over depressie vernoemd naar Antonie Kamerling

De drie genomineerden, gekozen in samenspraak met een aantal deskundigen, zijn de documentaire Emma wil leven van Jessica Villerius, de documentaire Roze wolk van Anne-Marieke Graafmans en het boek Vals alarm van Menno Oosterhoff. De prijs gaat naar een boek of audiovisuele uiting, zoals een film, een programma of een documentaire.

De Antonie Kamerling Award is in het leven geroepen door het platform Mind in samenspraak met Isa Hoes, de weduwe van de acteur, en de familie Kamerling.

"Met de nieuwe award willen we aandacht vragen voor het (levens)belang om jezelf te durven en kunnen uiten bij psychische problemen", legt een woordvoerster uit. "Een belangrijk onderdeel in het steunen van mensen met deze problemen vormt het uiten van problemen die mensen ervaren, zodat ze eerder hulp krijgen en hopelijk geen ernstiger klachten ontwikkelen."

Het publiek kan via de website van Mind helpen de winnaar te kiezen. Deze wordt 27 november bekendgemaakt.

Kamerling kampte met manisch-depressieve klachten en maakte in oktober 2010 op 44-jarige leeftijd een einde aan zijn leven.