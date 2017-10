Brabant krijgt 39 officiële Van Gogh Monumenten

De schilder Vincent van Gogh is in Brabant nog tastbaar aanwezig. Niet alleen zijn werk, maar ook de plekken waar Van Gogh heeft gewerkt en gewoond, trekken meer en meer bezoekers, legt Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant uit.

Op initiatief van Van Gogh Brabant is door een groep experts, onder leiding van het Noordbrabants Museum en met ondersteuning van het Van Gogh Museum Amsterdam, gewerkt aan de ontwikkeling van criteria voor Van Gogh Monumenten.

Het gaat om 39 erfgoedlocaties Van Gogh bijvoorbeeld geschilderd of gewoond heeft. Er zijn monumenten in Etten-Leur, Nuenen, Tilburg, Zundert, Moerdijk, Breda, Eindhoven, Haaren en Laarbeek. In Nuenen hoort bijvoorbeeld het Wevershuisje tot de lijst.

Zundert

''Vincent was gefascineerd door de arme wevers. Hij tekende en schilderde ze aan het werk achter hun getouw'', staat op de website van Van Gogh Brabant. In Breda staat Villa Mertersem op de lijst omdat de rijke peetoom van Van Gogh daar woonde, terwijl in Zevenbergen kostschool Jan Provily als monument is bestempeld. Van Gogh heeft er op school gezeten.

Van Gogh werd in 1853 geboren in het Noord-Brabantse Zundert. Hij woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in de provincie Noord-Brabant.