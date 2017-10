Nanouk Leopold regisseert eerste toneelstuk bij Toneelgroep Amsterdam

De toneelbewerking van Ingmar Bergman's film vertelt het verhaal van een succesvolle, weldenkende en schijnbaar gelukkig getrouwde man die een prostituee om het leven brengt.

In korte scènes wordt een beeld geschetst van het leven van hoofdpersoon Peter Egerman, gespeeld door Eelco Smits, vóór de moord. Hij is niet opgewassen tegen de hoge verwachtingen van zijn vrouw, zijn moeder, zijn vrienden en zijn psychiater. Door hun getuigenissen na de moord wordt een samenleving geschetst waarin succes vaak als vervanging wordt gezien van liefde.

5 november

Uit het leven van marionetten gaat op 5 november in première in de Stadsschouwburg Amsterdam. Het is de vijfde Bergman-toneelbewerking van Toneelgroep Amsterdam. Eerder regisseerde Ivo van Hove Scènes uit een huwelijk, Kreten en gefluister, Na de repetitie en Persona.

Leopold won met haar film Guernsey (2005) een Gouden Kalf voor de beste regie. Maria Kraakman won een Kalf voor haar hoofdrol in dezelfde film. Haar nieuwste film Cobain gaat in het voorjaar van 2018 in première.