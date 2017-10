Dordts museum wijdt expositie aan kunstenaar Johan Barthold Jongkind

Er zullen in het museum bruiklenen uit Amerika, Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Slowakije te zien zijn. Meerdere stukken waren nooit in Nederland te zien en sommige zelfs niet in het openbaar.

De in het Twentse Lattrop geboren Jongkind woonde het grootste deel van zijn leven in Frankrijk, waar hij contacten onderhield met collega's als Monet, Sisley, Boudin, Daubigny en Pissarro. Ook werk van dergelijke kunstenaars wordt in Dordrecht nadrukkelijk over het voetlicht gebracht.

Er zijn in totaal 110 werken te bewonderen op Jongkind & Vrienden. Zeventig zijn van Jongkind zelf, veertig van de vooral Franse vakbroeders.

Natuur

Jongkinds observaties van de natuur en zijn directe, losse manier van schilderen waren heel inspirerend en stimulerend voor de Franse kunstenaars. Onder anderen Camille Pissarro, Claude Monet en Eduard Manet prezen hun Nederlandse collega dan ook uitbundig.

Het museum in Dordrecht focust op drie thema's: Jongkinds beginjaren in Den Haag, zijn jaren aan de Normandische kust en de periode dat hij in Parijs zat. De expositie zal tot eind mei te zien zijn.

