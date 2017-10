Het sculptuur Grande Femme II, gemaakt in 1960, is daarmee het duurste kunstwerk dat in 2017 in Frankrijk is verkocht. De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt.

Op de eerste dag van Paris Avant-Garde kwamen 27 werken van onder anderen Ossip Zadkine, Jean Dubuffet, Sonia Delaunay en Alexander Calder onder de hamer. De totale opbrengst was 38,6 miljoen.