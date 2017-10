Erik van Muiswinkel heeft niet het gevoel met cabaret iets te veranderen

In gesprek met Nieuwe Revu zegt de cabaretier dat mensen zich niks meer laten vertellen door hem en zijn collega's. "Je kunt ze hoogstens nog inspireren, met goede verhalen en via een omweg met een gedachte."

"De theorie van Jeroen van Merwijk hierover is: ga standaard in tegen wat algemeen geaccepteerd is. Maar ook dat is moeilijker geworden, want er is eigenlijk niets meer waar iedereen het over eens is", aldus Van Muiswinkel (56) die merkt dat zijn vak is veranderd door de komst van sociale media.

"(...) Als je nu bijvoorbeeld subtiel satirisch tegen het feminisme in zou gaan, komt dat in fragmenten op Youtube terecht en zit je onmiddellijk in de hoek van mensen die dat werkelijk menen. Dan heb je opeens steun van een grote bende misogyne schelders, en daar wil je niet bij horen, ook niet met een grap."

Een tijd lang was de komiek actief op Twitter en mengde hij zich in debatten over verschillende onderwerpen, waaronder de Zwarte Pieten-discussie. Inmiddels staat zijn account op nonactief, wat hem "een enorme rust" geeft. "Dus zat ik daar weer met een rood aangelopen hoofd te reageren, terwijl het me uiteindelijk niets oplevert. (...) Ik ben er nog niet achter of ik het ooit opnieuw ga oppakken, op een andere manier, en welke dat dan zal zijn."