Amerikaan George Saunders wint Man Booker Prize

Ook Fiona Mozley, Ali Smith, Paul Auster, Mohsin Hamid en Emily Fridlund waren genomineerd voor de prijs.

Vorig jaar won Paul Beatty voor zijn boek The Sellout. Hij was de eerste Amerikaanse schrijver die de Man Booker Prize won. Tot 2014 werd de prijs alleen aan Britten en schrijvers uit het Britse gemenebest uitgereikt.

Lincoln in de bardo is een fictief verhaal naar aanleiding van een zoon van Abraham Lincoln, die op 12-jarige leeftijd overleed aan tyfus. In zijn boek combineert Saunders feiten uit het leven van Lincoln met fictie. De jury van de prestigieuze prijs roemt het boek om de originaliteit, schrijft de BBC.

De 58-jarige Saunders is vooral bekend om zijn korte verhalen. Lincoln in de bardo is zijn negende boek.