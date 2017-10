Directeur Stedelijk Museum stapt op na onrust over nevenfunctie

Dat heeft de raad van toezicht van het museum dinsdag in een persbericht bekendgemaakt.

"Zij doet dit in het belang van het museum, gelet op de speculaties in de media in de afgelopen weken, die mogelijk een impact kunnen hebben op de reputatie van het museum", aldus de raad.

De raad van toezicht zou maandagavond besloten hebben dat Ruf moet opstappen, meldde het Financieel Dagblad dinsdag.

NRC maakte afgelopen week bekend dat het Stedelijk Museum de nevenfunctie van Ruf, een eigen bv die onder andere advies over kunst in bruikleen geeft, zou gaan onderzoeken. Het bedrijf maakte in het eerste jaar van Rufs aanstelling vier ton winst.

Volgens Het Parool kreeg Ruf bij het Stedelijk een salaris getoetst aan de Wet normering topinkomens. Daarmee zou ze maximaal 181.000 euro per jaar verdienen.

Jaarverslag

In het jaarverslag van 2016 licht Ruf een twintigtal nevenfuncties toe, maar haar activiteiten voor de desbetreffende bv worden niet genoemd.

Eerder raakte Ruf in opspraak toen het Stedelijk Museum een werk van een bevriende kunstenaar van haar kocht, maar de aanschaf stil hield. De aankoop zou een schenking van diezelfde kunstenaar moeten waarborgen, schreef onder meer NRC.

Reactie Ruf

"In de afgelopen drie jaar heb ik het Stedelijk Museum leren kennen als een fantastisch museum. We hebben mooie collecties naar Amsterdam gehaald en de betrokkenheid met de maatschappij sterk aangehaald", zegt Ruf in een reactie op de website van het museum.

Verder gaat ze niet concreet in op de berichtgeving, wel stelt ze dat het belang van het museum voorop staat.

"Om die reden is terugtreden nu de juiste stap. Ik wens het museum enorm veel succes toe in de toekomst, want dat verdienen het museum, alle mensen die er werken, de bezoekers en iedereen die het museum steunt."

Rufs taken worden volgens de raad van toezicht overgenomen door het huidige managementteam, samen met een zakelijk interim-directeur die op korte termijn wordt aangesteld. Onlangs is namelijk ook zakelijk directeur Karin van Gilst vertrokken bij het museum. Ruf krijgt nog drie maanden doorbetaald.