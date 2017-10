Museum Rob Scholte hoeft nog niet weg uit pand in Den Helder

Dat heeft de kortgedingrechter in Alkmaar maandagmiddag bepaald.

De gemeente Den Helder had Scholte twee weken geleden voor de rechter gedaagd om hem definitief weg te krijgen uit het gebouw, zodat het in de openbare verkoop kan. Scholte weigert te vertrekken. Hij wil het gebouw, waarin het Rob Scholte Museum is ondergebracht, overnemen. De gemeente wilde daar aanvankelijk aan meewerken, maar trok afgelopen zomer definitief de stekker uit de onderhandelingen.

Scholte kreeg een deel van het oude postkantoor bijna tien jaar geleden in bruikleen van de gemeente, die op dat moment nog plannen had op diezelfde locatie een nieuw stadhuis te realiseren. Naarmate dat plan door politiek gekrakeel steeds verder naar de achtergrond werd gedrukt, ontwikkelde Scholte steeds concretere plannen om van het oude postkantoor een permanent museum te maken.

Rob Scholte Museum

Het Rob Scholte Museum trekt inmiddels zo'n 6000 bezoekers per jaar naar het vroegere Helderse postkantoor, maar de gemeente wil van het gebouw af. Omdat het niet lukte om het met Scholte eens te worden over de verkoop van het pand, zegde Den Helder afgelopen zomer de gebruiksovereenkomsten met de kunstenaar op.

Volgens de rechter is dat niet voldoende. Hoewel hij in zijn uitspraak beklemtoont dat de gemeente een spoedeisend belang heeft bij de ontruiming en dat Scholte niet kan terugvallen op recht van koop, is volgens de rechter niet duidelijk of de gebruiksovereenkomsten in essentie huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten zijn. In dat geval kan voor de gemeente een opzegtermijn voor een jaar gelden. Een zogenoemde bodemprocedure moet daarover duidelijkheid geven.