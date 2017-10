Maarten 't Hart besprak eigen boeken nooit met zijn moeder

"Mijn vader heeft alleen mijn eerste twee boeken nog meegemaakt, mijn moeder vrijwel mijn hele oeuvre. Steeds weer een dreun", zegt 't Hart (Een Vlucht Regenwulpen, Het Woeden der gehele Wereld) in een interview in de Volkskrant.

"We spraken er nooit over, maar via via kreeg ik te horen dat ze weer huilend had zitten lezen."

De relatie met zijn moeder was altijd al ingewikkeld. Zo projecteerde ze veel van haar angsten op haar zoon.

Het contact met zijn vader was echter wel goed: "Hij was nergens bang voor. Als ik met hem op stap was, ik ook niet. (…) Toen ik mijn doctoraalexamen haalde, had mijn vader tranen in zijn ogen. Op mijn academische prestaties was hij trots."

Verveling

De bekroonde schrijver voelt de fysieke ongemakken van ouderdom en zoekt tegelijkertijd nieuwe uitdagingen om zijn leven spannend te houden: "Ik verveel me eigenlijk een beetje. Ik streef graag iets na, maar door mijn leeftijd heb ik het idee dat ik niet méér kan bereiken dan ik al bereikt heb. Mijn vrouw heeft daar minder last van, zij doet van alles. Ik zou weer een boek moeten schrijven."