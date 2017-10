Recensieoverzicht: Jochem Myjer vindt in nieuwe show 'uitstekende balans'

NRC - vier sterren

"In een strakke regie van Jos Thie vertelt Myjer in Adem in, adem uit over zijn gelukkige jeugd, zijn studie biologie en zijn eigen gezin. Hoewel een gelukkige jeugd en een gelukkig gezinsleven in de regel niet tot goed cabaret leiden, weet Jochem Myjer er genoeg inspiratie uit te putten. Zo vertelt Myjer in een hilarische conference over de vroegere autoritjes naar Texel, waarbij alle familieleden tot stripachtige karikaturen worden."

"Myjer heeft in deze voorstelling ook een uitstekende balans gevonden tussen energieke nummers en rustpunten. Hoewel hij nog steeds af en toe over zijn woorden struikelt, neemt Myjer regelmatig de rust om een serieuze opmerking te maken of een ontroerend verhaal te vertellen. Wat overigens niet betekent dat Myjer een gezapige cabaretier is geworden. Hij maakt nog steeds veelvuldig gebruik van geluidjes, stemmetjes, raps en gekke dansjes."

Algemeen Dagblad - vijf sterren

"In zijn decor laat hij geen technisch snufje onbeproefd. Vogels vliegen af en aan op bewegend beeld en kwetteren tot in de nok van Carré, omlijst door een licht en geluidshow, die zijn vriendschap met dj Armin van Buuren verraadt."



"Binnen dat eigentijdse toneelbeeld is er de mooie melancholische cirkelvertelling van de jonge Jochem, die door vader Myjer de liefde voor het vogelrijk krijgt bijgebracht en die traditie - een generatie later - met zijn kinderen voortzet."



"Natuurlijk is er het verbale trapezewerk (bij het publieksonderricht Imiteren of tijdens de autorit van de familie Myjer in zijn jeugd), maar zijn grootste in deze productie ligt beslist in zijn timing."

Volkskrant - drie sterren

"Het is allemaal wel erg braaf en zoetsappig, ook in de verhalen die zich afspelen in en rond het huis, met grappen in de sfeer van 'wat doet papa nu weer gek' en 'wat hebben de kinderen nu weer voor leuks gezegd'. Het vertrouwde imitatieblokje van BN'ers, dit keer gegoten in de vorm van een cursus, verrast minder dan in eerdere shows. Feestliedjes als 'Nog eentje dan' en 'Ik slaap weer op de bank vannacht' zorgen voor een hoog carnavalsgehalte."

"Toch valt er ondanks deze aanmerkingen genoeg te beleven, al was het maar omdat de show zo flitsend is, waardoor minder originele scènes ook zo weer voorbij zijn."

