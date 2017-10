Gestolen bronzen beeld van godin Minerva terug naar Amsterdam

Het kwam deze eeuw weer boven water nadat een verzamelaar het te goeder trouw in een kunsthandel had gekocht en vervolgens ontdekte dat het om gestolen goed moest gaan.

De collectioneur sloeg alarm en schakelde onder meer onderzoeks- en adviesbureau Artiaz in. Ook de Amsterdamse politie kwam eraan te pas.

De verzamelaar kon er niet meer van genieten en besloot het beeld nu te schenken aan de Stichting ArtZuid, die regelmatig tentoonstellingen van beeldende kunst in Amsterdam-Zuid organiseert. Zij wil het op de kop van de Minervalaan gaan plaatsen.

'Roofgoed'

Amsterdam moet nog wel even wachten. Het beeld van Havermans (1892-1964) is tot medio februari te zien in het Westfries Museum in Hoorn, waar het zaterdagmiddag werd onthuld in aanloop naar de expositie 'Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland', die vanaf zondag te bezoeken is. Daar zijn onder meer de vijf uit dit museum gestolen en in 2016 in Oekraïne teruggevonden schilderijen te zien, die inmiddels zijn opgeknapt.

Ze waren er belabberd aan toe, onder meer doordat ze waren opgerold en vermoedelijk op een vochtige plek hadden gelegen. Vooral Keukenstuk van Floris van Schooten uit 1620 had het zwaar moeten ontgelden.

Restauratie

Een team van vier mensen onder leiding van kunsthistoricus en restaurator Ronald de Jager uit Ouderkerk werkte een jaar lang om de doeken te restaureren. De vijf schilderijen werden destijds met negentien andere doeken en zeventig stukken zilverwerk geroofd. Teruggevonden werden verder Boerenbruiloft van Hendrick Boogaert, Terugkeer van Jephta en Vrouw Wereld, allebei van Jacob Waben, en Nieuwstraat in Hoorn van Izaak Ouwater.