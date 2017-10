Ruimtereizen maakten André Kuipers 'pessimistisch'

In een gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de 59-jarige astronaut dat zijn karakter niet is veranderd sinds zijn laatste ruimtevlucht, die hij eind 2011 tot halverwege 2012 maakte.

"Ik kijk wel anders naar het leven. Voorheen was ik optimistisch. Mijn broer, bioloog, is altijd pessimistisch. Hij fungeerde als mijn geweten. Mensen moeten geen auto rijden of kinderen nemen, vindt hij, want de bevolking groeit veel te hard."

Kuipers dacht altijd 'dat komt wel goed'. "Tot ik de aarde vanuit de ruimte zag, toen werd ik ineens pessimistisch."

De astronaut vertelt dat hij de aarde 'majestueus' vindt. "Zodra je erlangs kijkt, zie je het vijandige heelal: zwart, leeg en koud. De aarde verschrompelt. Dan voel je dat je op een heel klein bolletje woont, met alleen een flinterdunne dampkring die ons beschermt. De aarde is net als een baby: mooi om te zien, maar heel kwetsbaar.''

Mars

Hoewel de status van de astronaut binnen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA nu non-actief is, had hij "best naar de maan en naar Mars gewild".

"Het lijkt me fantastisch om naar de maan te gaan en vandaar de aarde te zien. Maar als ik ooit naar Mars kan, wil ik wel mijn gezin meenemen. Want om nou weer tegen mijn kinderen te zeggen dat ik een paar jaar weg ben... Zij betalen ook de prijs voor mijn jeugddroom."