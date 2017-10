Jochem Myjer kan niet lachen om zijn eigen shows

"Als ik aan Adéhadé en Yeee-haa! (zijn eerste twee voorstellingen, red.) terugdenk zitten daar best aardige dingetjes tussen", vertelt de 40-jarige komiek in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Maar ik kan er niet om lachen, serieus. Mezelf terugzien - het ergste dat er is. Dan denk ik: ooit komen ze er achter dat het he-le-maal niks is."

Ook vindt Myjer het lastig om try-outs te geven. "Ik begin altijd in kleine zalen. Tijdens die testfase schaam ik me dood. Ook voor 90 mensen. Bekenden zijn niet welkom. Mijn vrouw Marloes, mijn vrienden, mijn impresariaat.... Ze komen er niet in. Dat kan ik niet aan.''

Slow-motion

De cabaretier, wiens nieuwe show Adem in, adem uit zaterdag in première gaat in theater Carré, vertelt dat de reeks try-outs vaak meer dan 100 voorstellingen beslaat. Hij noemt zichzelf een "ziekelijke perfectionist".

"Ik verg veel van mezelf. In Rotterdam duurde een try-out drie uur. Ik stond, als altijd, na afloop binnen een paar minuten aan de bar, maar iedereen was al naar huis gestrompeld. Ze waren kapot. Het slotapplaus klonk als één grote slow motion."