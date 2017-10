Rijksmuseum van Oudheden in Leiden schenkt beelden aan Mosul

De kopieën zijn echter eerst te zien op de tentoonstelling Nineveh - hoofdstad van een wereldrijk, die vanaf 20 oktober in het museum te zien is.

Nineveh was 2.700 jaar geleden de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Het lag in het huidige Irak, ongeveer waar nu Mosul ligt. Mosul en de archeologische schatten daar hebben zwaar te lijden gehad onder oorlog en vernielzucht, onder meer van terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).

Daarom hoopt Leiden de universiteit er blij te maken met kopieën van 2.850 jaar oude originelen uit Nimrud (Noord-Irak), die in het British Museum in Londen staan. Het Spaanse bedrijf Factum Arte maakte ze. De schenking aan Mosul is nadrukkelijk ook namens dit museum en bedrijf.

Beschermer

Lamassus stonden als wachter en beschermer aan weerszijden van de belangrijke Assyrische stadspoorten en paleiskamers, aldus het Leidse museum. ''Zij beschermden iedere inwoner en bezoeker en waren vanwege hun uiterlijk en omvang imponerend en intimiderend.''