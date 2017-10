Raymi Sambo maakt theaterstuk over etnisch profileren

"De voorstelling richt zich op het vasthouden aan idealen, het maken van keiharde keuzes en etnisch profileren", stelt Sambo. "Jaren geleden was men ervan overtuigd dat etnisch profileren in Nederland slechts een incident was, maar tegenwoordig is het duidelijk dat het een terugkerend fenomeen is in de Nederlandse maatschappij."

F*ck the Police probeert beide kanten van het verhaal te tonen, zowel die van de politie als van de slachtoffers. Het publiek ziet zes Nederlanders met verschillende achtergronden in de grote stad. Gewone jongens en meisjes maar toch worden zij op straat vaak door de politie aangehouden. Het stuk wordt gespeeld door Anil Jagdewsing, Saïd El Abboudi, Lisa Otto, Nick Livramento Silva, Nazanin Taheri en Carmen van Mulier.

Amnesty International

Sambo liep ter voorbereiding een dag mee met een Rotterdamse inspecteur van politie. Amnesty International ondersteunt de voorstelling met educatief materiaal voor scholieren.

F*ck the Police gaat op 12 november in première in het Bijlmer Parktheater en is daarna tot februari door het hele land te zien. Ook speelt Sambo de voorstelling op veel scholen.