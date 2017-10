E.L. James brengt nieuw boek uit in Fifty Shades-serie

Het boek is een nieuwe versie van het tweede Fifty Shades-boek, Fifty Shades Darker. Dit keer is niet het personage Anastasia de ik-verteller, maar zal het karakter Christian het vertelpersonage zijn. Ook van het eerste deel uit de boekenreeks is zo’n roman gemaakt. Deze kwam uit in 2015.

Het boek komt in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië uit op 28 november, meldt LA Times. Het is nog niet bekend of en wanneer de erotische roman in de Nederlandse winkels zal liggen.

Volgens James was het schrijven van het nieuwe boek een "reis van ontdekkingen". "De binnenkant van het hoofd van Christian Grey is een fascinerende plek", aldus de auteur. "In Darker gaan we dieper in op zijn meest pijnlijke herinneringen en de ontmoetingen die hem gemaakt hebben tot de beschadigde en veeleisende man op wie Anastasia verliefd wordt."

In 2011 kwam het eerste boek uit in de Fifty Shades-reeks. Er zijn meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht van de vier delen die de reeks inmiddels beslaat. Ook zijn er twee verfilmingen uitgekomen. Een derde film, Fifty Shades Freed, zal vanaf 9 februari 2018 in de bioscopen draaien.