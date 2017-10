Nicky Opheij (22) wint finale Miss Nederland

Het 22-jarige model liet elf andere finalisten achter zich. Nu ze Miss Nederland is, mag ze ons land volgend jaar vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezing. Die vindt in januari plaats in Las Vegas.

Opheij volgt Zoey Ivory van der Koelen op, die in 2016 de verkiezing won en recent Dance, Dance, Dance heeft gewonnen. Tijdens de Miss Universe verkiezing op de Filippijnen won ze niet, maar ze kreeg wel internationale bekendheid vanwege haar dans op het nummer Single Ladies (Put a Ring on It) van Beyoncé.

Opheij, die uit het Brabantse Handel komt, was in 2014 nog winnares van het tv-programma Holland's Next Top Model.