Kamps en Kamps keren samen terug op podium met kerstshow

Het stuk, waarin elke avond een speciale gast zijn of haar opwachting zal maken, is in de kerstvakantie negentien keer te zien in Theater Bellevue in Amsterdam. In de voorstelling keert Jezus, gespeeld door Tim Kamps, terug op aarde om een karaokebar te runnen. De zaak loopt echter slecht en tot overmaat van ramp heeft Jezus geld geleend bij de verkeerde mensen.

Het is de tweede maal dat Kamps en Kamps samen een speciale show ontwikkelen voor de decembermaand. Drie jaar geleden maakten zij samen met hun vroegere artistieke partner Bor Rooyackers een kerstvoorstelling waarin zij terugblikten op hun eigen successen.

Missie Aarde

Het trio won in 1998 het Amsterdams Kleinkunst Festival, maar besloot na tien jaar en vijf programma’s uit elkaar te gaan. Na de eerste kerstvoorstelling, met Rooyackers, werkten de broers Kamps onder meer aan twee seizoenen van de VPRO-serie Missie Aarde.

Jesus Christ karaoke bar is een productie van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Theater Bellevue. De kaartverkoop is zaterdag van start gegaan.

Kamps en Kamps zijn niet de enige cabaretiers die in de kerstperiode met een speciale show komen. Zo maakt Paul Haenen al twintig jaar een speciale anti-kerst-voorstelling rond zijn alter ego Margreet Dolman.