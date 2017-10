Amsterdam Museum eert Van der Laan met graffitikunstwerk

Dit portret van Van der Laan verscheen in februari op een metro-ingang in Amsterdam-Oost, maar werd daar per ongeluk verwijderd. Dat leidde tot verontwaardigde reacties.

Het Amsterdam Museum heeft vervolgens street art-collectief Kamp Seedorf een nieuwe versie laten maken.

Volgens museumdirecteur Judikje Kiers is het werk onder meer bijzonder vanwege de vele reacties die het teweegbracht in de stad. "Hoe vaak gebeurt het dat bewoners blij zijn met graffiti? Dat zegt veel over de bijzondere band tussen Amsterdammers en hun burgemeester.''

De graffiti is voorlopig te zien in de gratis toegankelijke Amsterdam Galerij, waar bezoekers een herinnering kunnen achterlaten aan de burgemeester in een daarvoor bestemd boek.