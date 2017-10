De klassieke musical betekende eind jaren vijftig van de vorige eeuw de doorbrak van Julie Andrews.

De 79-jarige Diana Rigg zal in de huid van moeder Victoria kruipen. Recent speelde Rigg mee in de populaire HBO-serie Game of Thrones, waarin ze de rol van Lady Olenna Tyrell vertolkte.

My Fair Lady is vanaf 19 april weer te zien in het Vivian Beaumont Theater op Braodway in New York.