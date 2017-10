Schrijver Kazuo Ishiguro wint Nobelprijs voor de Literatuur

De Zweedse academie prijst Ishiguro in het juryrapport als schrijver omdat hij "in zijn boeken veel emotionele kracht" gebruikt.

De in Japan geboren auteur heeft in totaal acht boeken geschreven, die in meer dan veertig talen zijn verschenen.

"Dit is fantastisch en totaal onverwacht nieuws", laat Ishiguro via zijn Nederlandse uitgever Atlas Contact weten. "Het komt op een moment dat de wereld in onzekerheid verkeert over waarden, leiderschap en veiligheid. Ik kan alleen maar hopen dat de enorme eer die mij nu te beurt valt de krachten voor welwillendheid en vrede aanmoedigt, al is het maar een klein beetje."

Ishiguro werd door The Times tot een van de vijftig beste schrijvers sinds 1945 benoemd. De schrijver werd tot vier keer toe genomineerd voor de prestigieuze Man Booker Prize for Fiction, die hij in 1989 won voor zijn boek The Remains of the Day.

Boekverfilming

In 1994 werd zijn boek The Remains of the Day door James Ivory verfilmd. Emma Thompson, Hugh Grant en Anthony Hopkins speelden daarin de hoofdrollen. Ook zijn boek Never let me go werd verfilmd, in 2010 door regisseur Mark Romanek met hoofdrollen voor Keira Knightley, Andrew Garfield en Carey Mulligan.

De toekenning van de prijs betekent een terugkeer naar de 'echte' literatuur, nadat de prijs vorig jaar werd toegekend aan het 'icoon' Bob Dylan, zanger en schrijver van liedjes. Die toekenning deed nogal wat stof opwaaien. De winnaar van 2017 mag naast de oorkonde een bedrag van 940.000 euro tegemoet zien.