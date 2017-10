14-jarige Oscargenomineerde Quvenzhané Wallis schrijft twee boeken

Wallis werd in 2013 op haar negende de jongste Oscargenomineerde actrice ooit, voor haar rol in Beasts Of The Southern Wild. Ze was zes jaar oud toen ze in de rol van Hushpuppy kroop.

Daarna speelde ze in 12 Years A Slave, de remake van Annie en had ze een stemmenrol in Trolls. Ze is ook te zien in Beyoncés visuele album Lemonade.

Een van de twee boeken die de jonge actrice schreef gaat over hoe zij de Oscars beleefde in 2013. Dat werk, A Night Out With Mama, bestaat vooral uit illustraties. Het andere boek moet het eerste van een serie worden over twee meisjes die op een acteerschool zitten. Het eerste deel heet Shai & Emmie Star In Break An Egg.