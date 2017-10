Choreograaf Hans van Manen krijgt VSCD Oeuvreprijs

"Al ruim zestig jaar creëert Hans van Manen baanbrekende choreografieën waarmee hij een belangrijke impuls heeft gegeven aan de ontwikkeling van de danskunst in binnen- en buitenland. Zijn invloed is onuitwisbaar. Van Manens werk voert terug naar de essentie van wat dans is, eenvoudig, krachtig en puur, een kunstvorm die de ziel raakt", verklaart de VSCD.

"Hij heeft de liefde met al zijn passie en spanningen op het podium gebracht, vaak met humor. De heldere lange lijnen die doorbroken worden, zoals het onweer op een zonovergoten dag, herkent iedereen als het werk van deze ware meesterchoreograaf", aldus de VSCD.

Erkenning

De VSCD Oeuvreprijs is een erkenning voor een persoon of instelling die een grote bijdrage aan de podiumkunsten heeft geleverd. "Ook na het beëindigen van de loopbaan of werkzaamheden moet de invloed ervan herkenbaar zijn", aldus de organisatie.

De prijs is een beeldje van de hand van Eric Claus.

De VSCD Oeuvreprijs is in het verleden uitgereikt aan onder andere Alexandra Radius & Han Ebbelaar, Ton Lutz, Dora van der Groen, Rudi van Dantzig, Hans Croiset, Freek de Jonge, Joop van den Ende en Youp van ’t Hek.