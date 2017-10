Koos Meinderts wint Gouden Griffel voor kinderboek Naar het Noorden

Dinsdagavond ontving hij de griffel voor zijn kinderboek Naar het noorden tijdens de opening van de Kinderboekenweek. Het boek, dat over kinderen tijdens de hongerwinter tussen 1944-1945 gaat, werd uitgegeven door uitgeverij Hoogland & Van Klaveren.

"Meinderts maakt de steeds hevige honger en kou voelbaar in schrijnende scènes, pijnlijke details en krachtige zinnen. Het is een prachtig boek met gedurfd slot waarin Meinderts in sobere taal een indringend beeld van de ontwikkeling van een jongen in oorlogstijd geeft", aldus de jury.

Voor de Gouden Griffel komen alleen boeken in aanmerking die oorspronkelijk Nederlandstalig zijn. De Zilveren Griffels kunnen ook worden toegekend aan vertalingen. De Gouden en Zilveren Penselen worden uitgeloofd voor de best geïllustreerde kinderboeken.

Prijzen

Meinderts schrijft verhalen, liedjes en gedichten en vertaalt ook prentenboeken. Hij schrijft ook solovoorstellingen van Harrie Jekkers en diverse musicals, waaronder een bewerking van zijn kinderboek De club van lelijke kinderen. Zijn boeken zijn vertaald in verschillende talen, waaronder het Duits, Spaans, Engels en Japans.

In 1983 maakte hij met Mooi meegenomen zijn debuut als schrijver voor kinderen. Met Jekkers ontving hij in 1991 de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied en samen met Thijs Borsten de Willem Wilminkprijs in 2015.

De 63e editie van de Kinderboekenweek duurt nog tot en met zondag 15 oktober en heeft als thema Gruwelijk Eng! Het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar is Kattensoep, dat werd geschreven door Janneke Schotveld en werd geïllustreerd door Annet Schaap.