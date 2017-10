Rijks wil bezoeker kijkje in de ziel van middeleeuwse schilderkunst bieden

Volgens conservator Pieter Roelofs komt in deze tentoonstelling, die vrijdag opent, het beste bijeen dat rond 1400 door kunstenaars in Nederland en Frankrijk werd gemaakt. ''De kans dit nog eens bijeen te zien is nihil.''

Topstuk van de expositie, die tot en met 7 januari is te zien, is zijn beroemdste werk: de Grote Ronde Pièta. Dit is door Musée du Louvre in Parijs bij hoge uitzondering uitgeleend.

Maelwael (1370-1415) was ruim zeshonderd jaar geleden zeer succesvol als schilder van de machtige hertogen aan het Bourgondische hof. Hij ontwikkelde zich tot een van de succesvolste en best betaalde meesters in West-Europa.