Den Helder wil af van Rob Scholte museum in voormalig postkantoor

Dat bleek maandag voor de rechtbank in Alkmaar. De gemeente had de beeldend kunstenaar daar gedaagd om hem helemaal weg te krijgen uit het pand. De stad wil het zo snel mogelijk openbaar verkopen.

Scholte kreeg een deel van het oude postkantoor bijna tien jaar geleden in bruikleen van de gemeente, die op dat moment nog plannen had op diezelfde locatie een nieuw stadhuis te realiseren. Naarmate dat plan door politiek gekrakeel steeds verder naar de achtergrond werd gedrukt, ontwikkelde Scholte steeds concretere plannen om van het oude postkantoor een permanent museum te maken.

6000 bezoekers per jaar

Het Rob Scholte Museum trekt inmiddels zo'n 6000 bezoekers per jaar naar het vroegere Helderse postkantoor, maar als het aan de gemeente ligt is dat snel voorbij. Beide partijen zijn sinds 2014 bezig geweest om tot een overeenkomst te komen, maar zijn daar niet in geslaagd.

Afgelopen zomer trok de gemeente de stekker definitief uit de onderhandelingen, "omdat het onmogelijk bleek het gebouw aan Scholte te verkopen", aldus advocaat David van Ee maandag.

Bod van 245.000 euro

Wat de gemeente betreft, is meebieden bij de openbare verkoop voor Scholte de enige manier om nog eigenaar van het pand te kunnen worden. De kunstenaar zei maandag een bod van 245.000 euro voor het gebouw te hebben neergelegd, maar dat zou de gemeente hebben afgewezen. Of er belangstelling voor het pand bestaat, is onduidelijk. Partijen kunnen tot 1 november een bod uitbrengen.