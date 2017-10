Toneelstuk Terror dinsdag in Nederland in première

In het stuk treedt het publiek op als jury in een rechtszaak over een duivels dilemma. Terror is inmiddels in verscheidene landen te zien (geweest).

Het stuk gaat over terroristen die een passagierstoestel willen kapen om het te laten neerstorten op een vol voetbalstadion, in de Nederlandse variant van Gouden Kalf-winnaar Peter de Baan op de ArenA. De gevechtsvlieger Lars Koch (Jeroen Spitzenberger) vliegt ernaast. Hij besluit het passagierstoestel neer te halen. Daarmee offert hij de 148 inzittenden op voor de 54.000 personen in het stadion.

Het lijkt het minst slechte oplossing. Tijdens de behandeling van zijn zaal ziet de officier van justitie (Johanna ter Steege) dat ook wel, maar ze stelt Koch een vergelijkbare situatie voor: als een gezonde man het ziekenhuis in komt met alleen een gebroken arm, mogen de dokters hem dan ook opofferen omdat er vier mensen op een gezond orgaan wachten dat hun leven kan redden? Mag je levens met elkaar verrekenen of moet je het principe volgen dat ieder leven beschermd dient te worden? Ook als dat leven, zoals dat van de 148 passagiers, anders waarschijnlijk toch verloren gaat?

Onschuldig

Het is nu ook aan het Nederlandse publiek om te beoordelen. In Duitsland spraken al bijna 175.000 toeschouwers zich uit voor vrijspraak, terwijl ongeveer 113.000 de piloot schuldig bevonden. Bij de eerste try-outs verklaarde ook een meerderheid van de Nederlandse bezoekers Koch onschuldig, net als in diverse andere landen waar het stuk is opgevoerd. Toch is dat niet overal het geval: in China en Japan zagen de meesten Koch tot nog toe wel als schuldig.