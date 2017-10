Wim Sonneveld wordt twee dagen herdacht in Carré

Vorig jaar gebeurde dat daar met zijn 'concullega' Toon Hermans, die toen honderd zou zijn geworden. Net zoals het gala over Hermans, wordt ook dat gewijd aan Sonneveld op oudejaarsavond uitgezonden door NPO2.

Loes Luca, Paul Groot, Mark Rietman, Sjors van der Panne, Annet Malherbe, Tony Neef, Diggy Dex, de Wëreldbänd, Het Ragazze Quartet en orkest Pol Vanfleteren doen als uitvoerenden mee. Werk dat door Sonneveld bekend werd gemaakt, krijgt veelal een monderne twist.

Zo zal Diggy Rex het lied Aan de Amsterdamse grachten gaan rappen. Volgens Ronald Klamer, programmeur van Carré, is het werk van Sonneveld zo sterk in het geheugen bijven hangen, dat het een dergelijk 'stootje' echt wel kan hebben. Daarbij moeten het volgens hem ook geen museumstukken worden.

Twee levens geleid

Het wordt een verhalende voorstelling, waarin niet alleen aandacht is voor de artiest, maar ook voor de mens Sonneveld. "Hij heeft eigenlijk twee levens geleid, privé als homoseksueel, terwijl hij voor het publiek de man was die op vrouwen viel." Rietman leest brieven voor die Sonneveld schreef aan zijn partner, tekstschrijver en ontwerper Friso Wiegersma, terwijl Groot de brieven voordraagt die Wiegersma aan hèm schreef.

Rietman en Groot wagen zich ook aan legendarische conferences van Sonneveld: Rietman aan De gulle lach en Groot aan Man achter het loket. Luca en Malherbe brengen liedjes ten gehore die Sonneveld zong van Annie M. G. Schmidt.

Wim Sonneveld, die in 1974 al op 56-jarige leeftijd stierf, werd op 28 juni 1917 in Utrecht geboren, iets dat ook al in de zomer werd herdacht met een tv-reeks en andere media-aandacht, enkele theaterprogramma's, de verschijning van een paar boeken en de vernoeming naar de entertainer van een brug in Amsterdam. Toch komt het gala niet als mosterd naar de maaltijd, zegt Klamer. "Het is juist de kers op de taart."

Laatste voorstelling ooit

Sonneveld stond dan wel niet zo vaak in Carré als Hermans, hij gaf er volgens Klamer wel zijn allerlaatste voorstelling ooit: van de show met Willem Nijholt en Corry van Gorp.

Na het gala is het nog niet over: deels onbekende foto’s van Sonneveld zijn van 12 oktober tot 14 januari te zien bij het Amsterdamse Stadsarchief.