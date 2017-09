Tijl Beckand geeft 'cursus beroemd worden' in boek over Lama's

"Ik denk dat het een van de eerste boeken is die gaat over de andere kant van roem; de achterkant", vertelt Beckand in De Telegraaf over Lama for life.

"Hoe hard die impact is, had bij ons niemand kunnen voorspellen. In Hilversum is nergens roemtraining. Ik wil beide kanten van de medaille laten zien. Zou ik het nu anders doen? Ja. Zou ik het overdoen? Zeker. Ik ben, en ik hoop dat dat ook naar voren komt, dolblij dat het me overkomen is."

Beckand, die in november een eenmalige comeback maakt met De Lama's, werd in zijn tijd met de improvisatieclub ook eens met de dood bedreigd. "Het is niet heel gezellig allemaal. Serieus met de dood bedreigd worden in een discotheek wil ik niet in herinnering roepen bij iemand. Maar het geeft wel het meest complete beeld van hoe het was."