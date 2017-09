'Nog dertig kinderboekenschrijvers vertrekken bij Querido Kind'

Volgens NRC Handelsblad zijn kinderboekenschrijvers als Martha Heesen, Marita de Sterck en illustratoren Fleur van der Weel en Martijn van der Linden ook zo ontevreden met de toekomstplannen van het WPG-fonds, dat ze van plan zijn op te stappen.

De schrijvers volgen de zeskoppige redactie van Querido Kind, dat vertrok uit onvrede met de beslissing het fonds fysiek weer te scheiden van Querido. "We zijn solidair met het team. Met sommigen van hen werken we al lang samen", zegt Edward van den Vendel tegen NU.nl. "We zijn niet op de hoogte van de precieze inhoud van de gesprekken die de redactie voert met de uitgever, maar ik kan me niet voorstellen dat er geen serieuze reden voor is."

Onhandig

De volwassenentak van de uitgeverij is sinds 2014 in handen van Singel Uitgeverijen, terwijl Querido Kind eigendom is van WPG. De kinderboekenredactie is wel altijd in hetzelfde pand blijven werken, maar dat wil WPG niet meer.

"Het gaat om Querido als geheel. Querido en Querido Kind waren jaren één, maar dit werd op een onhandige manier geplitst. Wij vinden: verkoop ons dan nu ook aan Singel Uitgeverijen, maar dat wil WPG niet."

Singel Uitgeverijen deed vorige week een bod op het kinderboekenfonds, maar dat werd volgens NRC Handelsblad afgewezen. De schrijvers hopen dat zij ook aan Singel worden verkocht, of op een nieuwe uitgeverij met de zes oude redacteuren.

"De band tussen redacteuren en schrijvers is groot. Met het WPG-concern is die band veel afstandelijker. Dat blijkt ook uit het feit dat WPG ons bij die discussie over de verhuizing nooit om onze mening heeft gevraagd", zegt woordvoerder voor de schrijvers, Van de Vendel, tegen de krant.