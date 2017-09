Hit van Elvis Presley wordt prentenboek

Ze hoopt met het project ook een jongere generatie bekend te maken met het werk van Presley. Hij nam het nummer Love Me Tender op in 1956.

Het boek is volgens de uitgever "een hartverwarmende ode aan de speciale band tussen kinderen en de volwassenen die van hen houden en voor ze zorgen - of dat nu ouders zijn, grootouders, adoptie-ouders, tantes, ooms of voogden."

Kleinkinderen

Priscilla vertelt aan People dat er in ieder geval twee kinderen zijn die alles al weten over Presley. Haar jongste kleinkinderen Finley en Harper (8), die bij haar wonen nu hun moeder Lisa Marie in vechtscheiding ligt met hun vader, herkennen de stem van hun opa zodra hij op de radio is. "De tweeling weet veel over hun grootvader. Hoe beroemd hij was, hoeveel hij van Graceland hield, en al zijn films en liedjes."