Jörgen Raymann moet wennen aan 'improvisatieverbod'

"Als ik in een solovoorstelling even een zijweg in wil stappen, kan dat. Maar in een serieus toneelstuk wordt het mij niet in dank afgenomen. Ik moet mij echt heel strikt aan de teksten houden. Het is z'n rare gewaarwording om eens niet als mijzelf op het podium te staan."

Raymann speelt in de voorstelling een makelaar die zichzelf moet zien te bewijzen, anders is hij zijn baan kwijt. "Ik ben zelf natuurlijk ook ondernemer, dus ik weet wel hoe je jezelf elke keer weer moet bewijzen", legt de komiek uit.

"Maar zo meedogenloos als in de huizensector is het onder artiesten toch niet. En in Amerika worden mensen nog veel gemakkelijker in de rug gestoken. Ik geloof niet dat het er in de Nederlandse makelaardij zo snoeihard aan toe gaat."

De acteur herkent die sfeer van haat en nijd niet in de culturele wereld. "Ik heb het idee dat iedereen elkaar het beste gunt", stelt hij. "Iedereen helpt elkaar of kan bij een ander aankloppen voor adviezen of raad. Er zijn natuurlijk ook zoveel verschillende soorten humor: het publiek zoekt zelf wel wie of wat het beste bij hem of haar past."

Tante Es stripfiguur

Hoewel Raymann zijn personage Tante Es al twee jaar niet heeft gespeeld, heeft hij wel plannen met zijn alter ego.

"We hebben een kookboek gemaakt met tekeningen van Tante Es. Dat werd leuker dan we hadden verwacht; we kijken nu of we meer met haar kunnen gaan doen, maar dan als cartoon-personage."

Vastgoed BV is tot en met half februari door heel Nederland te zien.