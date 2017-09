Micha Wertheim maakt voorstelling tijdens docentenstaking

Hij staat die ochtend eenmalig in theater De Kleine Komedie in Amsterdam met De Hik. De cabaretier schreef twee jaar geleden een prentenboek over de hik, die op zoek gaat naar iemand die hem een tijdje bij zich wil houden.

Dit boek dient als basis voor de voorstelling, die de cabaretier samen met muzikant Arno Bakker maakt. De eenmalige opvoering is gericht op kinderen tussen de 4 en 7 jaar.

"Kinderen moeten onder schooltijd stilzitten en hun mond houden", aldus de cabaretier. "Als dat vanwege de staking niet op school kan, dan moeten de kinderen maar naar het theater komen." Wertheim zal er naar eigen zeggen alles aan doen om te zorgen dat kinderen en volwassenen hun mond houden tijdens het voorlezen van zijn "nooit bekroonde en zwaar ondergewaardeerde kinderboek over De Hik. Het belooft een oersaaie ochtend te worden waarin iedereen zich stierlijk verveelt."

Werkdruk

Leraren in het basisonderwijs leggen 5 oktober het werk een hele dag neer. Zij willen hiermee aandacht vragen voor de enorme werkdruk in het onderwijs, het tekort aan leraren en de lage salarissen. De onderwijsbonden hebben niet het idee dat hun problemen serieus worden genomen door Den Haag; daarom gaan zij de komende tijd hun acties in het lager onderwijs uitbreiden.

De kaartverkoop voor de speciale voorstelling van Wertheim is dinsdag van start gegaan.