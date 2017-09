Stephen King beschouwt mannen als de 'agressieve sekse'

"Ik zie mannen als de meer agressieve sekse, degenen met kortere lontjes, die geneigd zijn de confrontatie te zoeken", zegt King in een interview in het AD.

King voert de Amerikaanse president Trump als voorbeeld op: "(...) kijk naar hem en Kim Jong-un, twee alfamannetjes die elkaar uit de tent lokken richting een soort ultieme botsing. Maar als de mannen in slaap zouden vallen en vrouwen alleen overbleven, is er geen verhaal. Vrouwen zouden goed samenwerken."

Genderkwesties

In Schone Slaapsters gebeurt juist het tegenovergestelde. In een gemeenschap ergens op het Amerikaanse platteland zijn alle vrouwen overleden en leven alleen mannen met elkaar.

"De politieke boodschap is maar net wat je er zelf uit wilt halen. Er zijn natuurlijk genderkwesties, als we beschrijven wat er gebeurt met mannen als alle vrouwen in slaap vallen", aldus King.

King groeide overwegend zonder vader op en vindt dat de wereld om hem heen bij elkaar wordt gehouden door vrouwen.

"Ik ben opgevoed door vrouwen. Mijn moeder was een alleenstaande moeder voordat dat acceptabel was. (…) Ze had vijf zussen, die altijd in de buurt waren. Ik ben getrouwd met een hele sterke vrouw, die ook vijf zussen heeft. De uitgeverswereld wordt draaiende gehouden door vrouwen. Schrijven over vrouwen voelt vertrouwd. Of ik feminist ben? Natuurlijk.''

King schreef het boek niet alleen, maar samen met zijn zoon Owen. Voor vader King is het boek alleen daarom al geslaagd: "Zoveel kinderen rennen weg bij hun ouders. Het is vleiend als je kind met je wil samenwerken."