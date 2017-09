Zeldzaam Kuifje-album uit 1943 verkocht voor ruim 68.000 euro

Wie de koper is, is niet bekendgemaakt.

Op verzoek van Hergé, de tekenaar van Kuifje, werd in 1943 een oplage van slechts tien stuks gedrukt. Het was de bedoeling het album naar kranten en tijdschriften te sturen, zodat die het voor publicatie konden gebruiken. Het album dat nu is geveild, werd echter nooit verstuurd en is bij Hergé in de studio blijven liggen. Om onbekende redenen had Hergé 31 plaatjes uit het album geknipt.

Een Nederlandse kenner van Kuifje herinnerde zich dat hij ooit in het archief van Casterman, uitgever van Kuifje, een schriftje had gezien met daarin uitgeknipte plaatjes. De kenner heeft foto's van dat schriftje gemaakt.

Inmiddels is gebleken dat de knipsels exact de ontbrekende plaatjes uit het album zijn. Of de plaatjes ooit nog bij het album worden gevoegd is nog maar de vraag, aldus Catawiki.