Herman van Veen stopt fitheidstests in eigen voorstelling

"Er zit een noot in waarvan ik precies weet hoe lang ik die kan zingen", zegt de 72-jarige zanger in Margriet. "Ik zou me zorgen gaan maken als dat niet meer lukt. Er zit een sprintje in van tweehonderd meter op de plek. Als ik dat haal, ben ik tevreden."

"Verder is de sleutel volgens mij: plannen maken, je blijven verheugen", aldus Van Veen, die deze maand zijn nieuwe cd Vallen of springen uitbracht. "De vreugde van het vooruitzicht op een wandeling, een reis, een voorstelling, een ontmoeting met de kinderen of kleinkinderen. Daarbij willen zijn en ervan genieten, is goed voor je gezondheid."

Een verzorgingshuis is voor de zanger geen optie. "Ik doe er op mijn autodidactische manier alles aan om verval te vermijden. Ik heb genetische mazzel en verder probeer ik milde omstandigheden te creëren."

Zo zal Van Veen niet meer dronken worden. "En als ik een vermoeden heb dat er iets niet goed zit in mijn lijf, laat ik dat onmiddellijk checken."