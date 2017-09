Seth Meyers complimenteert Nederlandse komieken

Vooral Arjen Lubach zit in het geheugen van de 43-jarige Late Night-presentator, die eind jaren negentig een paar jaar in Nederland woonde vanwege zijn werk bij comedygezelschap Boom Chicago.

"Die was van dat filmpje America first, the Netherlands second toch? Dat was een fantastisch item. Volgens mij gaan Nederlandse komieken veel beter om met Geert Wilders dan Amerikaanse komieken met Donald Trump", zegt Meyers in een interview in NRC.

"Afgaand op de Nederlandse verkiezingsresultaten kunnen wij júllie beter om advies vragen over de omgang met polariserende politici."

Trump-aanhangers

Meyers benadrukt dat het niet zijn missie is om Amerikaanse Trump-stemmers om te praten. "Het idee dat wij komieken de taak krijgen om mensen te verenigen, terwijl onze president ons verdeelt, is wel erg veel gevraagd. Als komieken kunnen we alleen praten over wat er op een bepaald moment gebeurt in de wereld."

Wel hoopt hij dat hij gematigde Republikeinen kan overtuigen dat Trump niet hun politieke visie realiseert.

"Niet door Trump op de man aan te vallen, maar door op beleidsniveau uit te leggen wat hij aan het doen is en wat dat betekent."