Maike Boerdam speelt hoofdrol Soof de Musical

"Zo'n populaire film, met een glansrol voor Lies Visschedijk. Tsja, dan zoeken ze vast een grote naam", zegt Boerdam in het AD over haar verwachtingen. "Ik werd gebeld door de castingdirecteur. Ik dacht: mooi, ik ben door naar de volgende ronde. Maar ze waren zo enthousiast, ik had de rol! Ik heb echt verdwaasd rondjes door mijn woonkamer gelopen."

Boerdam, die eerder onder andere speelde in Hartsvrienden en Annie de musical gaat vooral proberen haar 'eigen' Soof neer te zetten. "Ik vind Lies Visschedijk fantastisch, maar dat moet ik maar snel vergeten, want ik moet er mijn eigen Soof van maken. Ik ga niet eens probéren haar te evenaren."

Soof de Musical gaat op 18 november 2018 in première. Dit najaar is de musical al wel als 'proef' te zien in Rotterdam en Breda.

