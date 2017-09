Romana Vrede en Hans Croiset winnen Louis en Theo d'Or

Vrede won de Theo d'Or, de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de voorstelling RACE van Het Nationale Theater. Hans Croiset kreeg de Louis d'Or, de mannelijke tegenhanger, voor zijn dragende optreden in het toneelstuk De Vader van Senf Theaterpartners.

De acteurs kregen de onderscheidingen zondagavond uitgereikt in de Amsterdamse Stadsschouwburg, tijdens het Gala van het Nederlands Theater, de afsluiting van het Nederlands Theater Festival.

De Colombina en Arlecchino, prijzen voor de beste bijrollen, gingen naar Lotte Dunselman en Maarten Heijmans. De Regieprijs voor meest indrukwekkende prestatie van het afgelopen seizoen op dat gebied ging naar De Warme Winkel voor het stuk De Warme Winkel speelt De Warme Winkel.

Jury

In de toelichting op het winnen van de Theo d'Or zegt de jury: ''Romana Vrede creëert in RACE een superieure rol als Susan. IJzersterk hoe ze zich als stagiaire een centrale positie weet te verwerven en voelbaar ongemak op het toneel en in de zaal teweegbrengt. In zowel haar zorgvuldig geplaatste teksten als haar sterk fysieke aanwezigheid straalt ze uit dat ze hier een groot verhaal te vertellen heeft.''

Ook voor de winnaar van de Louis d'Or had de jury lovende woorden: ''Croiset speelt als André een koningsrol in De Vader. Tot op de millimeter perfect geacteerd, toont hij vol overtuiging zijn geweldige vakmanschap. Lichtvoetig neemt hij de toeschouwers mee in de wereld van hellende waarheden en verdwijnende realiteiten waar een dementerende oudere in verzeild kan raken.''