Schrijfster Renate Dorrestein (63) is ongeneeslijk ziek

Sinds een jaar lijdt Dorrestein aan reuma. In het interview is te lezen dat zij in december een MRI-scan kreeg, waarna een grote tumor op haar slokdarm werd ontdekt.

De schrijfster kreeg de diagnose toen zij bezig was met een van de laatste hoofdstukken van haar nieuwe roman Reddende engel. De schrijfster kreeg chemotherapie en werd bestraald. Dat zorgde voor een slinking van de tumor, maar genezing is niet meer mogelijk en 63-jarige Dorrestein heeft een levensverwachting van een jaar.

"Toen we na die scan thuiskwamen, zei Maarten (haar echtgenoot, red.): had jij dit nou zien aankomen? Ik zei: nee, ik had geen enkel idee. En toen zei hij - en dat vond ik zulke geruststellende woorden: 'tja, een op de drie mensen krijgt kanker, waarom wij niet?' En zo is het. Waarom wij niet?"

Huwelijk

Haar man is een grote steun voor haar, vertelt de auteur. "Ik reageerde niet goed op de chemo en kreeg verlammingsverschijnselen, waardoor hij me echt aan mijn oksels door het huis moest slepen. En hij heeft me dus ten huwelijk gevraagd. De man die altijd zei: trouwen, belachelijk, zei nu: ik wil met je trouwen. Ik wil voor mezelf, voor jou en voor de hele wereld duidelijk maken dat ik tot het einde voor je zal zorgen."

Dorrestein laat weten zich ondanks haar ziekte "goed" te voelen. "Het is een beetje optisch bedrog door de prednison die ik slik vanwege mijn reuma, maar ik heb op dit moment nergens last van, dat is een wonder. Ik heb mijn haar behouden, dat scheelt ook. Sinds de behandeling afgelopen voorjaar, heb ik een paar energieke uren per dag en hoef ik overdag niet naar bed. Ik voel me nu niet ziek."

Ze heeft besloten zich niet te laten opereren. "Wil je dan niet leven, vragen mensen me. Dan antwoord ik dat ik niet genoeg doodsangst in me heb om mijn leven te laten verzieken door een operatie waar veel mensen als een wrak uit komen. Mensen hebben niet in de gaten dat wat zij levenslust noemen, vaak in feite doodsangst is."

Volgend boek

Ondanks haar levensverwachting werkt Dorrestein gewoon door. "Reddende engel is net af en in mijn hoofd vormt zich een idee voor een volgend boek, ik heb zelfs al een titel. Natuurlijk ga ik aan de slag met een nieuw boek. Slokdarmkanker of niet, het zou toch raar zijn als ik ineens iets heel anders zou doen."