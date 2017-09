Miljoenenverlies voor Van Gogh Museum door Chinese 'experience'

De driedimensionale 'experience' over het leven van de kunstenaar trok slechts enkele duizenden betalende bezoekers, schrijft Het Parool.

Volgens het museum heeft het tegenvallende bezoekersaantal te maken met de Chinese zakenpartner die er niet in slaagde de attractie onder de aandacht van een groot publiek te brengen.

Verwacht werd dat kunstliefhebbers in China, die in tijden van terreur Europa grotendeels vermijden, de mogelijkheid om het wereldberoemde werk van Van Gogh in eigen land te kunnen zien, massaal zouden aangrijpen.

Het museum heeft ondanks de tegenvaller nog steeds vertrouwen in het project en zal binnenkort een nieuwe opzet met een nieuwe partner presenteren. Waarschijnlijk is de multimediapresentatie in de toekomst tegelijkertijd op verschillende plekken ter wereld te zien.