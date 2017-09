Foto-expositie rond 'eerlijke verhalen'-oproep Dotan in Rijksmuseum

"Ik ben opgegroeid om de hoek van het Rijksmuseum en ben daar heel vaak geweest om interessante exposities te bekijken", zegt Dotan (30). "Het is voor mij een grote eer dat het Rijksmuseum mij deze kans heeft gegeven om een #insidemybones expositie op te zetten. Ik hoop hiermee meer mensen te kunnen inspireren."

Dotan plaatste in mei een oproep op social media om meer eerlijke, open en ongefilterde verhalen te delen. De singer-songwriter kreeg veel bijval, onder de hashtag #insidemybones volgden honderden bekende en onbekende Nederlanders zijn initiatief. Een selectie van die foto’s en verhalen is vanaf zaterdag 30 september te zien in het Rijksmuseum.

Optreden

Een dag voor de opening van de foto-expositie, die vijf dagen te zien is in het museum, verzorgt Dotan een optreden bij het Rijksmuseum. Vrijdag 29 september geeft hij in het kader van de serie Muziek in het Rijksmuseum een pop-upconcert in de Passage.

Gratis kaarten voor de show, Dotans enige full band optreden van dit jaar, zijn vanaf zaterdag 16 september te verkrijgen via de website van Paradiso.