Vaste collectie Stedelijk Museum Amsterdam heropent in december

De kelder ging bijna een jaar geleden dicht voor een verbouwing. Die zou vijf maanden duren, maar liep onderweg vertraging op doordat de ontwikkeling van een display-systeem langer duurde.

Op de begane grond van het museum is Stedelijk Turns te zien, waarin delen van collectie zijn gegroepeerd op thema of actualiteit. De eerste verdieping, Stedelijk Now, biedt plaats aan tijdelijke tentoonstellingen. Volgens museumdirecteur Beatrix Ruf liggen de drie onderdelen in elkaars verlengde en is het gebouw nu helderder ingedeeld.

De afgelopen maanden heeft het museum ook een nieuwe entree gekregen, die 22 september opengaat. Het gebied is veranderd in een open en vrij toegankelijk plein met meer zitruimte en een betere toegang tot winkel en bibliotheek.

Het Stedelijk was recentelijk acht jaar lang dicht als gevolg van een uit de hand gelopen verbouwing. Het ging in september 2012 weer open.